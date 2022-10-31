В Кремле пообещали проинформировать об указе об окончании частичной мобилизации

Кремль дополнительно проинформирует об указе о завершении частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли указ главы государства Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации в стране и отчитался о выполнении поставленных задач. Как уточнил Шойгу, за это время в ряды российских войск вступили 300 тыс. резервистов. Из них 82 тыс. уже прошли подготовку и отправились на линию соприкосновения.

В свою очередь, Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил РФ во время проведения частичной мобилизации.

Российский лидер объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Тогда Шойгу пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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