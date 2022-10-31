Индонезия изучит идею создания подобия ОПЕК для никеля

В Индонезии рассматривают возможность создания организации наподобие ОПЕК для государств, которые добывают никель, рассказал министр инвестиций страны Бахлил Лахадалиа в интервью газете Financial Times, опубликованном в 31 октября.

«Вижу целесообразность в создании ОПЕК для управления торговлей нефтью, что обеспечивает предсказуемость для потенциальных инвесторов, потребителей. Индонезия изучает возможность формирования подобной структуры управления для полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец», — сказал он.

По его словам, пока еще структура разрабатывается, Джакарта не обращалась к другим странам с таким предложением.

Издание отмечает, что Индонезия — крупнейший в мире производитель никеля. Она имеет четверть мировых запасов металла.

Ранее, 24 октября, польский портал WNP написал, что в странах Евросоюза может исчезнуть металлургическая промышленность. Отмечалось, что сталелитейным предприятиям грозит банкротство из-за высоких цен на энергоносители и ужесточения правил по сокращению выбросов углекислого газа.

6 сентября Reuters, ссылаясь на статистическую базу данных UN Comtrade, сообщило, что Евросоюз и США увеличили закупки алюминия и никеля из РФ вопреки логистическим проблемам.