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Индонезия изучит идею создания подобия ОПЕК для никеля

Financial Times: Индонезия рассматривает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В Индонезии рассматривают возможность создания организации наподобие ОПЕК для государств, которые добывают никель, рассказал министр инвестиций страны Бахлил Лахадалиа в интервью газете Financial Times, опубликованном в 31 октября.

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«Вижу целесообразность в создании ОПЕК для управления торговлей нефтью, что обеспечивает предсказуемость для потенциальных инвесторов, потребителей. Индонезия изучает возможность формирования подобной структуры управления для полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец», — сказал он.

По его словам, пока еще структура разрабатывается, Джакарта не обращалась к другим странам с таким предложением.

Издание отмечает, что Индонезия — крупнейший в мире производитель никеля. Она имеет четверть мировых запасов металла.

Ранее, 24 октября, польский портал WNP написал, что в странах Евросоюза может исчезнуть металлургическая промышленность. Отмечалось, что сталелитейным предприятиям грозит банкротство из-за высоких цен на энергоносители и ужесточения правил по сокращению выбросов углекислого газа.

6 сентября Reuters, ссылаясь на статистическую базу данных UN Comtrade, сообщило, что Евросоюз и США увеличили закупки алюминия и никеля из РФ вопреки логистическим проблемам.

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