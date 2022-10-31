Два человека и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Два легковых автомобиля столкнулись в поселке городского типа Черноморский в Краснодарском крае. Два человека скончались на месте, четверо пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Авария произошла в ночь на 31 октября. По данным ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию со следовавшим впереди транспортным средством ВАЗ-2109 под управлением 23-летней девушки. Мужчина допустил столкновение.

До приезда скорой помощи на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-2109 и 30-летний пассажир Ford. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Водитель иномарки и трое пассажиров отечественной машины, в том числе дети пяти и восьми лет, госпитализированы с различными травмами.

Ранее в этот день сообщалось об опрокидывании в кювет автобуса, следовавшего из Казахстана в Екатеринбург. ДТП произошло на территории Кунашакского района Челябинской области. Различные травмы получили 24 человека.