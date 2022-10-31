Столичные аэропорты работают штатно в условиях непогоды

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях непогоды в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней Внуково, Домодедово и Шереметьево 31 октября.

«Домодедово — всепогодный аэропорт. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы аэропорта проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут. Снегопад в Московском регионе не стал причиной для отмены рейсов в аэропорту Домодедово», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В пресс-службе Внуково заявили, что в условиях непогоды аэропорт работает штатно.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что задержек рейсов в аэропорту из-за непогоды нет и рейсы выполняются по расписанию.

Накануне вечером почти 60 авиарейсов пришлось отменить или задержать из-за плохих погодных условий, сообщает телеканал «360».

В Домодедове задержали 30 рейсов, во Внуково 15 задержали и два отменили, а в Шереметьево задержали пять рейсов и шесть отменили. В Жуковском все полеты проходили согласно расписанию, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о морозах до –5 градусов на этой неделе, пишет REGNUM. По его словам, в понедельник и вторник в Москве ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, однако уже 2 ноября в столице наступит ясная погода.