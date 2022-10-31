Активы МИЦ «Известия» в сентябре показали лидерство среди СМИ

Не изменяя своим традициям, топ-10 самых цитируемых газет в сентябре 2022 года возглавила Газета «Известия». Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Сентябрьский индекс цитируемости* издания составил 2 829,04. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсанть» (ИЦ: 2 429,83) и «Московский комсомолец» (ЦИ: 735,60).

«Лидер рейтинга — «Известия», — отмечается в сообщении. Самыми цитируемыми темами сентября стали материалы о том, что вьетнамские и казахстанские банки перестали принимать карты «Мир» и о задержках российских грузовиков с товарами из Евросоюза через Казахстан.

Кроме этого телеканал «РЕН ТВ» стал лидером среди самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа. Индекс цитируемости за сентябрь 2022 года составил 366 776. Помимо этого, ТВ-канал «РЕН ТВ» входит в пятерку самых цитируемых ТВ-каналов месяца. В топ материалов вошли: «Иркутск завалило снегом» и «На западе Москвы появится улица имени Жириновского».

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.