Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжаловала его арест

Адвокат коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова обжаловал его арест. Это следует из картотеки Мосгорсуда по состоянию на 31 октября.

Как следует из данных инстанции, жалоба на меру пресечения принята и зарегистрирована судом в понедельник.

Суханов был задержан 25 октября в Москве и доставлен в главное следственное управление ГУ МВД по столице. Тверской суд Москвы 26 октября арестовал фигуранта до 24 декабря. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

По его делу также задержали и арестовали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» Сергея Чемезова крупную сумму за удаление порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Тогда же, 26 октября, в загородном доме журналистки прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что Собчак покинула Россию по израильскому паспорту, перейдя границу Белоруссии и Литвы пешком.

Изначально журналистка была подозреваемой, в настоящее время она обладает процессуальным статусом свидетеля.