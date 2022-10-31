Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Экономика
Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год
Мир
Шмыгаль заявил о 18 поврежденных объектах в десяти регионах Украины
Мир
Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Общество
Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста
Мир
Молдавия сообщила о падении на севере страны сбитой украинской ПВО ракеты
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Спорт
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца
Мир
Премьер Молдавии назвал мэра Кишинева «услужливым» перед РФ
Политика
Мэр Белгорода подал в отставку

Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжаловала его арест

Защита коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова обжаловала его арест
0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова обжаловал его арест. Это следует из картотеки Мосгорсуда по состоянию на 31 октября.

Как следует из данных инстанции, жалоба на меру пресечения принята и зарегистрирована судом в понедельник.

Суханов был задержан 25 октября в Москве и доставлен в главное следственное управление ГУ МВД по столице. Тверской суд Москвы 26 октября арестовал фигуранта до 24 декабря. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

По его делу также задержали и арестовали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» Сергея Чемезова крупную сумму за удаление порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Тогда же, 26 октября, в загородном доме журналистки прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что Собчак покинула Россию по израильскому паспорту, перейдя границу Белоруссии и Литвы пешком.

Изначально журналистка была подозреваемой, в настоящее время она обладает процессуальным статусом свидетеля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022