День судебных приставов 2022 — история и традиции праздника

В России 1 ноября отмечают День судебного пристава — профессиональный праздник специалистов, приводящих в исполнение решения суда. В 2022 году праздник приходится на вторник. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День судебного пристава — 2022: история праздника

Институт судебных приставов в стране берет свое начало еще со времен феодальной раздробленности Руси. Тогда, помимо известных современному человеку прав и обязанностей, судебные приставы могли действовать с привлечением воинских формирований, а ответственность за несоблюдение воли суда могла включать в себя каторжные работы и отправку в арестантские роты.

В XVI-XVII веках в истории судебных приставов началась новая страница. Тогда судебная система в стране стала более упорядоченной и получила закрепление в нормативно-правовых актов. В этот период судебные приставы именовались недельщиками, так как работали понедельно: оповещали истца и ответчика о вызове в суд, помогали разыскать обвиняемого и доставить его в суд.

Дата праздника же связана с принятием 1 ноября 1865 года положения, закрепляющего статус судебных приставов в России. Законодательные изменения принимались в рамках судебной реформы императора Александра II. Упомянутый документ определил положение судебных приставов на годы вперед до упразднения этого института в 1917 году.

Прошло 70 лет до того момента, как профессию вновь возродили. Этому способствовало принятие Федеральных законов от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах» (№ 118-ФЗ) и «Об исполнительном производстве» (№ 119-ФЗ).

Официально день судебных приставов в России был учрежден 8 сентября 2009 года указом президента Дмитрия Медведева. В этом году праздник отмечается в 14-й раз.

День судебного пристава — 2022: традиции праздника

На современном уровне в задачи судебных приставов входит контроль за дисциплиной в ходе заседания, исполнение актов инстанций и должностных лиц, арест счетов, работа с коллекторами и другие.

Формат проведения торжества практически ничем не отличается от других профессиональных праздников. Мероприятия проводятся по всей стране на официальном и неформальном уровне. В знаменательный день руководство представляет к наградам отличившихся сотрудников, устраивает корпоративы и банкеты. В свою очередь новые сотрудники приносят присягу на верность государству и закону.

Застольем встречают судебных приставов в день праздника и домочадцы. Они отмечают деловую хватку и ответственность работников исполнительной системы, желают им успехов в профессиональной деятельности.

Кроме того, 1 ноября также справляют праздник российские менеджеры. О традициях и истории Дня менеджера рассказали в материале «Известия».