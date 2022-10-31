Жителей Хабаровского края предупредили об ухудшении погоды

Ухудшение погодных условий ожидается в Хабаровском крае 2 и 3 ноября. Синоптики прогнозируют усиление ветра, а также мокрый снег.

По данным регионального гидрометцентра, циклон придет на побережье Охотского моря в середине недели. Скорость ветра будет достигать 29 м/с в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском районах. Неблагоприятные погодные условия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергетики, ЖКХ, также вероятны нарушения в работе транспорта. Аварийные и спасательные службы приведены в повышенную готовность. Жителей северных районов просят отказаться от загородных поездок на личных автомобилях, не выходить на охоту или рыбалку, а также не отпускать детей на улицу без присмотра.

На остальной территории Хабаровского края выпадут небольшие осадки, опасные погодные явления не прогнозируются, уточняет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что циклон принесет в Приморский край мороз. В ночь на 2 ноября температура воздуха опустится до –10 градусов.