Завод Hyundai в РФ продлил простой до конца ноября

Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге продлил простой до конца ноября. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу».

«В настоящее время объявлен простой до конца ноября», — говорится в сообщении.

18 октября сообщалось, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия. Отмечалось, что завод находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает выплачивать зарплаты и платить налоги.

Петербургский завод Hyundai с марта текущего года приостановил производство автомобилей на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих. Кроме того, корейская компания заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Шушарах, который был куплен Hyundai в конце 2020 года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2022 года компания Hyundai продала в России 3888 новых автомобилей. Это на 71% ниже показателей за аналогичный период 2021 года.