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Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч национальной команды со сборной России. Об этом в понедельник, 31 октября, говорится в пресс-релизе организации.

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«Товарищеский матч «А» между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, в это время сыгран не будет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что матч будет перенесен, однако на какой именно срок, не уточняется.

Товарищеский матч должен был состояться 19 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

20 сентября президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что большая часть страны не хочет, чтобы данный матч состоялся. Однако он выразил надежду на то, чтобы поединок между сборными России и Боснии и Герцеговины всё же пройдет, несмотря на возражения.

Путин, в свою очередь, заявил, что спорт должен объединять людей, поэтому со своей стороны глава государства также рассчитывает, что товарищеский матч по футболу между двумя командами состоится.

10 сентября Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) отменить товарищеский матч России с национальной командой Боснии и Герцеговины.

За день до этого бывший футболист сборной Боснии Миралем Пьянич раскритиковал решение Футбольного союза Боснии и Герцеговины организовать товарищеский матч национальной сборной против команды РФ. Спортсмен назвал данное решение неудачным.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

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