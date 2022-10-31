Украинские беженцы в Болгарии заявили о планах провести акцию протеста

Украинские беженцы в Болгарии готовят акцию протеста в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных отелях, сообщает 31 октября телеканал Nova.

В настоящее время в гостиницах и турбазах на южном побережье Черного моря в Болгарии проживают более 11,5 тыс. украинских беженцев. Однако срок действия программы истекает 31 октября.

Национальный оперштаб еще не принял решение о продлении или прекращении данной программы.

Беженцы планируют устроить акцию протеста в центре города Слынчев-Бряг (Солнечный берег) — крупнейшем морском курорте региона.

Вместе с тем на прошлой неделе техническое правительство Болгарии приняло 26 октября решение о выделении дополнительных 80 млн левов (около €40 млн) на размещение украинских беженцев в стране.

Весной свыше 200 украинских беженцев отказались переезжать из болгарских отелей на специальные базы. В тот момент Кирил Петков, который занимал тогда должность премьера страны, объяснил, что Болгария не может бесконечно поддерживать роскошный отдых беженцев из Украины и предоставлять им люксовые условия содержания.