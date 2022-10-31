В Кремле оценили эффективность взаимоотношений РФ с Бразилией

Двусторонние отношения России и Бразилии, а также взаимодействие двух стран в рамках БРИКС носят весьма эффективный характер. Об этом 31 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты президентских выборов в Бразилии, победу на которых одержал Лула да Силва.

«Президент [РФ Владимир Путин] поздравил вновь избранного президента Бразилии. Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения, взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга», — сказал Песков журналистам.

О том, что Лула да Силва одержал победу на выборах президента Бразилии, ранее в этот день объявила ЦИК страны. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, в то время как за действующего главу государства Жаира Болсонару — 49,16%.

С победой Лулу да Силву поздравил президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден.

В начале октября редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов на пост президента Бразилии.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.