Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Экономика
Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год
Мир
Шмыгаль заявил о 18 поврежденных объектах в десяти регионах Украины
Мир
Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Общество
Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста
Мир
Молдавия сообщила о падении на севере страны сбитой украинской ПВО ракеты
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Спорт
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца
Мир
Премьер Молдавии назвал мэра Кишинева «услужливым» перед РФ
Политика
Мэр Белгорода подал в отставку

Представитель Киркорова объяснила грубость певца с журналисткой шуткой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цитата певца Филиппа Киркорова, которую журналисты растиражировали после его интервью в Санкт-Петербурге, преподнеся ее в качестве грубого обращения с журналисткой, вырвана из контекста. Как сообщила 31 октября представитель артиста Екатерина Успенская, сама корреспондент обращением певца «не оскорблена».

«Главная схватка будет между серьезными балладами»
Народный артист России Филипп Киркоров — о шансах Сергея Лазарева на «Евровидении», угасании Мадонны и цеховой солидарности

«Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли», — цитирует Успенскую «РИА Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что народный артист России оскорбил журналистку после вопроса о том, что певец привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Инцидент произошел 30 октября в Санкт-Петербурге на мероприятии в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский». Услышав, что певец коллекционирует меню из ресторанов, репортер поинтересовалась, значит ли это, что он их «тырит»? На что Киркоров ответил: «Пошла ты в ж***», после чего удалился.

До этого, в феврале прошлого года, певец в нецензурной форме ответил одному из пользователей Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), который прокомментировал его публикацию. Речь идет о посте артиста, в котором он выразил свое мнение о политической ситуации в мире на тот момент. В частности, исполнитель затронул тему решения властей Литвы о запрете ему въезда в эту страну.

В ответ на это один из комментаторов оставил под постом «поп-короля» запись с двумя хештегами: #whatashame (#какойстыд) и содержащем ненормативную лексику. Неизвестно, что конкретно имел в виду пользователь — хотел ли он поддержать Киркорова или же осудить его слова. Однако певец воспринял написанное на свой счет и нецензурно высказался в адрес подписчика.

В 2004 году Киркоров также оскорбил журналистку во время пресс-конференции. Артист заявил, что его раздражает ее розовая кофточка, грудь и микрофон. Выходка Киркорова вызвала тогда широкий общественный резонанс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022