Представитель Киркорова объяснила грубость певца с журналисткой шуткой

Цитата певца Филиппа Киркорова, которую журналисты растиражировали после его интервью в Санкт-Петербурге, преподнеся ее в качестве грубого обращения с журналисткой, вырвана из контекста. Как сообщила 31 октября представитель артиста Екатерина Успенская, сама корреспондент обращением певца «не оскорблена».

«Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли», — цитирует Успенскую «РИА Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что народный артист России оскорбил журналистку после вопроса о том, что певец привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Инцидент произошел 30 октября в Санкт-Петербурге на мероприятии в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский». Услышав, что певец коллекционирует меню из ресторанов, репортер поинтересовалась, значит ли это, что он их «тырит»? На что Киркоров ответил: «Пошла ты в ж***», после чего удалился.

До этого, в феврале прошлого года, певец в нецензурной форме ответил одному из пользователей Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), который прокомментировал его публикацию. Речь идет о посте артиста, в котором он выразил свое мнение о политической ситуации в мире на тот момент. В частности, исполнитель затронул тему решения властей Литвы о запрете ему въезда в эту страну.

В ответ на это один из комментаторов оставил под постом «поп-короля» запись с двумя хештегами: #whatashame (#какойстыд) и содержащем ненормативную лексику. Неизвестно, что конкретно имел в виду пользователь — хотел ли он поддержать Киркорова или же осудить его слова. Однако певец воспринял написанное на свой счет и нецензурно высказался в адрес подписчика.

В 2004 году Киркоров также оскорбил журналистку во время пресс-конференции. Артист заявил, что его раздражает ее розовая кофточка, грудь и микрофон. Выходка Киркорова вызвала тогда широкий общественный резонанс.