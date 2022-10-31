Песков рассказал об отношении Путина к клубу «Валдай»

Президент России Владимир Путин высоко ценит работу международного дискуссионного клуба «Валдай» и воспринимает подобные сессии как возможность поговорить с теми, кто интересуется страной. Об этом заявил 31 октября журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент достаточно высоко ценит работу «Валдайского клуба» и воспринимает подобные сессии как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, кто являются специалистами по России, пытаются разобраться не в рамках информационного, оголтелого русофобского мейнстрима, а пытаются разобраться, по сути, в том, что происходит, какие причины, какие возможные последствия, сценарии развития и так далее», — рассказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Путин дал положительную оценку последней состоявшейся в клубе встрече.

«Да, он давал положительную оценку состоявшейся встрече», — отметил Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

Путин выступил 27 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». После этого Песков заявил, что речь президента РФ была мировоззренческой и прикладной, она войдет в золотую десятку выступлений Путина.

Он также добавил, что Путин изложил в речи свое понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия. Кроме того, он выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента его основания в 2004 году. В этом году в дискуссиях приняли участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира.

Встреча прошла под лозунгом «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».