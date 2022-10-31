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В Турции началось серийное производство национального электромобиля TOGG

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Фото: TOGG
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В Турции 29 октября в день государственного праздника — Дня республики — началось серийное производство национального электромобиля TOGG. Трансляцию церемонии схода с контейнера первого электрокара вел телеканал TRT 1.

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На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция является одним из ведущих экспортеров автотранспорта. Проект TOGG — подтверждение реализации нашей общей мечты по созданию крепкого будущего для Турции. Это гордость 85-миллионной страны», — сказал он.

По словам главы государства, мощности предприятия в провинции Бурса, на котором будут производиться электромобили, способны сооружать 170 тыс. электрокаров в год. Он также сообщил, что первые электромобили TOGG появятся в стране до конца первого квартала 2023 года после соответствующей сертификации.

Электромобили будут представлены в пяти моделях и шести цветах, символизирующих разные районы Турции.

Цены на него станут известны в феврале. Как прогнозирует автозавод, стоимость будет варьироваться от $43 тыс. до $54 тыс.

Замглавы минтранса Фатих Качыр рассказал, что первые электромобили получат губернаторы 81 провинции страны и главы турецких дипломатических миссий за рубежом.

Электрокар TOGG был представлен в 2019 году. Наиболее популярным сегментом является SUV. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с. Запас хода автомобиля составляет 500 км.

26 октября компания «Моторинвест» официально объявила о том, что в России стартовали продажи первого российского электромобиля Evolute i-Pro. Он оснащен электродвигателем мощностью 150 л.с., который обладает крутящим моментом 210 Нм. Максимальная скорость i-Pro составляет 145 км/ч. Емкости тяговой батареи в 53 кВт при расходе 12,62 кВт/100 км хватает на 433 км пути.

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