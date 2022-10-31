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Депутат рады пожаловался на большие убытки бюджета из-за воздушных тревог

Депутат рады Гетманцев: бюджет Украины из-за воздушных тревог теряет $203 млн ежедневно
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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Из-за воздушных тревог на Украине экономика страны теряет каждый день порядка 7,5 млрд гривен ($203 млн). Об этом 31 октября заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

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Депутат отметил, что воздушная тревога продолжается в течение рабочего дня. В это время проводится эвакуация сотрудников, останавливается общественный транспорт.

«Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 млрд гривен (203 миллиона долларов США) потерь для ВВП», — написал он Telegram-канале.

Гетманцев полагает, что рабочий день нужно организовать так, чтобы не терять деньги.

«Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно в нерабочее время/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции», — подчеркнул депутат.

Ранее 31 октября в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы России продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все выбранные объекты поражены.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких ударах по объектам критической инфраструктуры украинской столицы и об отключении водоснабжения у 80% жителей города. В Харькове была остановлена работа метро.

Кроме того, стало известно об ударах в районах гидроэлектростанций (ГЭС): Днепровской, Днестровской и Кременчугской.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о повреждении 18 объектов в десяти регионах Украины, большинство из них — объекты энергетики. Он добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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