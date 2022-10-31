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Сезон навигации завершается в Камчатском крае с 1 ноября

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Фото: МЧС РФ/41.mchs.gov.ru
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Навигация на водных объектах закроется на всей территории Камчатского края с 1 ноября. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Запрет выхода на воду теперь будет действовать в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском округах, Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском районах, а также в Палане.

С 15 октября навигация закрыта на севере полуострова в соответствии с постановлением краевого правительства. Сотрудники ГИМС рекомендуют судоводителям не выходить на воду после официального закрытия сезона.

Также с 1 ноября будет закрыт сезон навигации на водохранилищах Иркутской области. За выход на воду судоводителям грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

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