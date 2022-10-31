Карта спецоперации на Украине 31 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сути ВС РФ отразили атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожено более 170 украинских военных. Также были уничтожены более 60 украинских военных на донецком направлении.

Кроме того, армия РФ отбросила ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении после неудачных попыток атак противника, а на купянском направлении уничтожили более 110 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

Российские военные уничтожили в Херсонской области немецкую самоходную артиллерийскую установку PZH 2000.