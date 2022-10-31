Суд арестовал на 11 суток депутата Мамонтова, бросившего на месте ДТП сбитого им ребенка

Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, сбивший ребенка и скрывшийся с места аварии, получил 11 суток ареста. Об этом сообщила 31 октября прокуратура региона.

«Мировой судья <...> рассмотрел административное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью два статьи 12.27 КоАП России («Оставление водителем места ДТП»)», — говорится в заявлении.

Мамонтов на суде признал вину. Решение об аресте пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Кроме того, следовали возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

ДТП произошло 30 октября. При повороте Мамонтов сбил шестилетнего мальчика. Затем мужчина вышел из автомобиля, осмотрел ребенка и скрылся с места ДТП, не оказав ему помощь.

Мать пострадавшего Светлана Черноморова рассказала «Известиям», что у ребенка была большая рваная рана на голове. Врачи уже наложили швы. Помимо этого, диагностирован перелом седалищной кости. По информации врачей, состояние мальчика тяжелое.