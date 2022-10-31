Похолодание до -10 градусов спрогнозировали в Приморье

Новый циклон принесет в Приморский край мороз. Температура воздуха опустится до –10 градусов в ночь на 2 ноября. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на специалистов «Примгидромета».

По данным синоптиков, уже 1 ноября регион окажется под влиянием фронтальных разделов. Максимальная температура воздуха за сутки составит +6 градусов. В ночь на 2 ноября осадки не ожидаются, лишь на севере Приморья вероятен небольшой снег. Минимальная температура составит –3…–10 градусов, на побережье возможно до +1 градуса тепла.

До конца недели значительные осадки в Приморье не ожидаются. Температурный фон понизится еще на 1–3 градуса.

Ранее синоптики предупредили о ливнях и очаговых зарядах снега на фоне прохождения североатлантического циклона в центральной части России. Местами образуется снежный покров.