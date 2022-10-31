ВС России уничтожили более 110 украинских боевиков на купянском направлении
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 110 украинских боевиков на купянском направлении. Об этом 31 октября сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля. На краснолиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены», — сообщил он.
Кроме того, на николаево-криворожском направлении ликвидировано свыше 70 украинских военных и наемников, а также уничтожена немецкая артиллерийская установка PzH 2000.
Накануне Конашенков сообщил, что на купянском направлении в Харьковской области украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск. Все наступления были отбиты, уничтожено до 250 боевиков и наемников.
Также 30 октября российские военные овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в Донецкой Народной Республике.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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