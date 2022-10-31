Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 110 украинских боевиков на купянском направлении. Об этом 31 октября сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля. На краснолиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены», — сообщил он.

Кроме того, на николаево-криворожском направлении ликвидировано свыше 70 украинских военных и наемников, а также уничтожена немецкая артиллерийская установка PzH 2000.

Накануне Конашенков сообщил, что на купянском направлении в Харьковской области украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск. Все наступления были отбиты, уничтожено до 250 боевиков и наемников.

Также 30 октября российские военные овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в Донецкой Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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