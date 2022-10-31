В РАН озвучили перспективы сотрудничества РФ и Бразилии при Луле да Силве

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева 31 октября озвучила «Известиям» возможные перспективы сотрудничества РФ и Бразилии при правлении Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Ранее в этот день экс-президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства.

Окунева отметила, что вопрос, кто России выгоднее в качестве президента Бразилии: Лула да Силва или действующий глава государства Жаир Болсонару, вставал еще до выборов.

«Недавний комментарий президента РФ Владимира Путина на «Валдае» о том, что мы готовы к сотрудничеству с обоими, отражает и мнение многих экспертов. Лула — совместно с РФ сооснователь БРИКС, при котором наши страны успешно сотрудничали. Болсонару хоть и не сразу, но тоже проявил заинтересованность в участии в данной организации. Не стоит забывать и о его февральском визите в РФ, который прошел продуктивно», — сказала она.

По словам эксперта, сотрудничество РФ и Бразилии при Луле да Силве будет успешным.

«Новый бразильский лидер будет придерживаться курса на многовекторность. Ему также интересно и сотрудничество и с США, и с ЕС. Болсонару практически рассорился с европейским сообществом, и Луле предстоит это исправить. Неслучайно его поздравили уже все мировые лидеры, включая США, Францию и Канаду», — заключила Окунева.

В начале октября редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов на пост президента Бразилии.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.