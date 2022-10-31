Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Спорт
РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России
Мир
Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября
Политика
Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты
Мир
Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна
Политика
Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной
Экономика
Россия нарастила объем международной торговли в ответ на санкции
Политика
Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом
Происшествия
Взрыв мины около ЗАЭС привел к отключению электропитания четвертого энергоблока
Мир
Украина и Чехия подписали декларацию о членстве в НАТО

В РАН озвучили перспективы сотрудничества РФ и Бразилии при Луле да Силве

Научный сотрудник РАН Окунева: сотрудничество РФ и Бразилии при Луле да Силве будет успешным
0
Фото: REUTERS/Mariana Greif
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева 31 октября озвучила «Известиям» возможные перспективы сотрудничества РФ и Бразилии при правлении Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Взятие Бразилии: Болсонару и Лула поборются за пост президента во втором туре
Что они предлагают своим избирателям

Ранее в этот день экс-президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства.

Окунева отметила, что вопрос, кто России выгоднее в качестве президента Бразилии: Лула да Силва или действующий глава государства Жаир Болсонару, вставал еще до выборов.

«Недавний комментарий президента РФ Владимира Путина на «Валдае» о том, что мы готовы к сотрудничеству с обоими, отражает и мнение многих экспертов. Лула — совместно с РФ сооснователь БРИКС, при котором наши страны успешно сотрудничали. Болсонару хоть и не сразу, но тоже проявил заинтересованность в участии в данной организации. Не стоит забывать и о его февральском визите в РФ, который прошел продуктивно», — сказала она.

По словам эксперта, сотрудничество РФ и Бразилии при Луле да Силве будет успешным.

«Новый бразильский лидер будет придерживаться курса на многовекторность. Ему также интересно и сотрудничество и с США, и с ЕС. Болсонару практически рассорился с европейским сообществом, и Луле предстоит это исправить. Неслучайно его поздравили уже все мировые лидеры, включая США, Францию и Канаду», — заключила Окунева.

В начале октября редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов на пост президента Бразилии.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022