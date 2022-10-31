Жителя Тюменской области будут судить за ДТП с самодельным мотоциклом

В Ишимском районе Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который совершил ДТП на самодельном мотоцикле. В результате происшествия погиб пассажир транспортного средства.

Авария произошла вечером 16 июля 2022 года. По данным Ишимской межрайонной прокуратуры, 51-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, управлял самодельным мотоциклом и двигался по грунтовой дороге через село Черемшанское. При этом его 32-летний пассажир был без мотошлема, уточняет Megatyumen.ru. Обвиняемый не учел состояние своего транспорта и дорожные условия. В результате мотоцикл опрокинулся в кювет. Пассажир скончался на месте.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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