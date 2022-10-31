Зимний скоростной режим введут на нескольких участках трасс М-11 и М-4

Зимний скоростной режим начнет действовать с 1 ноября на участках федеральных дорог М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Изменения коснутся легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 т, сообщили в понедельник в госкомпании «Автодор».

«По участку обхода сел Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517 км – 544 км) в Воронежской области будет разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч. Такой же скоростной лимит вводится на М-11 с 59 по 146 км и с 210 по 680 км в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении «Автодора» в Telegram-канале.

В «Автодоре» отметили, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в непогоду.

Такой скоростной режим будет действовать до 14 апреля 2023 года. После разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 км/ч.

27 октября автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов напомнил россиянам об оптимальных сроках смены летней резины на зимнюю. По словам специалиста, автомобилистам лучше уже сейчас переходить на зимнюю резину, поскольку уже начались заморозки.

До этого, 20 октября, правительство России одобрило инициативу о введении экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) на трассе М-11 «Нева». Введение такого режима позволит в течение трех лет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте, в первую очередь — эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и инфраструктуры для них.

БЛК на М-11 — это пилотный проект. Задача, утвержденная правительством России, — к 2030 году сделать беспилотными 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.