Около 8 тыс. деревьев и кустарников высадят в Тюмени

В Тюмени по итогу 2022 года высадят порядка 8 тыс. новых деревьев и кустарников. Работы уже выполнены на улицах Широтной, Логунова, Курортной, Путилова и на проезде Солнечном.

Высадкой растений занимается «ЛесПаркХоз» в рамках муниципального контракта. На текущий момент высажены яблони, липы, тополя, сирени и рябины. Кроме того, в сквере Пограничников посадили клены, ели и сосны, пишет портал «Наш город». В Никольском сквере весной зацветут новые черемухи.

В Тюмени пятый год проводится акция «Посади дерево». Горожане высадили свыше 2 тыс. деревьев и кустарников. Тюменцы занимаются содержанием растений, обрезкой и удобрениями.

Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону намерены высадить тюльпаны в городе на 17 млн рублей до 2024 года. Подрядчику необходимо разработать схемы по высадке цветов у транспортных развязок.