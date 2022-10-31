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«Мегафон» и «Почта России» заключили договор об информационном обслуживании

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Компания «Мегафон» и «Почта России» заключили договор об оказании услуг информирования клиентов, сообщили в пресс-службе «Мегафон». Теперь пользователи почты России будут получать сервисную информацию через «Мегафон Хаб». По словам представителей компании, это повысит скорость оказания услуг.

«После перехода "Почты России" на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений — электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента — сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал "Мегафон Хаба" позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия», — рассказал директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Кирилл Самошонков.

«Мегафон Хаб» предоставляет возможность передачи информации по каскадному методу с помощью голоса, push-уведомлений, мессенджеров, социальных сетей.

Уже сейчас клиенты «Почты России» могут оперативно получать информацию через «Мегафон Хаб» о текущем статусе отправленных или адресованных им отправлений, другие актуальные сообщения, связанные с обслуживанием. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов «Почты России» во всех регионах страны.

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