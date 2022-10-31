Более 140 человек погибло при крушении пешеходного моста в Индии

Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии в связи с трагедией в штате Гуджарат. Российский лидер передал слова сочувствия семьям погибших. А также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее стало известно, что число жертв при обрушении моста возросло до 141, спасены 177 человек. 70 человек с травмами различной тяжести находятся в больницах. В момент обрушения моста на нем находилось около 500 человек. После падения перехода более 350 людей оказались в воде, передает телеканал «Известия». На месте трагедии продолжается спасательная операция. Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет. И пять дней назад его ввели в эксплуатацию после реконструкции. Против частной фирмы, которая проводила реконструкцию столетнего моста, возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил мероприятия 31 октября из-за трагедии в штате Гуджарат.

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