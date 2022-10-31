Названа причина массового отключения электроэнергии в Ижевске

В Ижевске стала известна причина массового отключения электроэнергии в районе Буммаша. Это произошло из-за повреждения силового кабеля, рассказали ИА «Сусанин» в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Удмуртэнерго».

Электричества не было в районе застройки на улице Кунгурцева и нескольких жилых комплексах. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий аварии. Планируется дать свет в домах в ближайшее время.

Udm-info.ru в администрации города сообщили, что причиной массового отключения электроэнергии стало аварийное отключение кабельной линии 10 кВ.

Кроме того, аварийное отключение произошло в сетях, которые обслуживает ООО «Горэлектросеть». По данным диспетчерской службы предприятия, без электричества остались жители ЖК «Кислород» и домов в Копровом проезде. Аварийные бригады также занимаются восстановлением электроснабжения.