Первое судно возобновило движение в рамках зерновой сделки

Первое судно допустили к отправке после возобновления инспекций в рамках зерновой сделки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН.

По его словам, первая из 40 запланированных на понедельник инспекций судов была завершена в водах Стамбула командой, состоящей только из представителей ООН и Турции.

Также стало известно, что делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Согласно графику, 12 кораблей проследуют из портов Украины, остальные же, наоборот, должны прибыть в украинские порты.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября. Это решение было принято после произошедшей в тот же день атаки со стороны украинской армии по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

На следующий день стало известно о намерениях генсека ООН Антониу Гутерриша добиться возобновления участия России в зерновой сделке.

Как указал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, решения по дальнейшей судьбе зерновой сделки со стороны России будут приниматься только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН.

А по словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Он также отметил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.