Запад, поставляя оружие и оказывая финансовую поддержку Украине, проводит провокационную политику, в результате которой надеется уничтожить Россию. Об этом 31 октября заявил эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

Он отметил, что в текущей ситуации Европа находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории.

«НАТО делает всё возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя на Украине, чтобы затем иметь возможность полностью уничтожить российские силы на том основании, что они его применили», — предположил эксперт.

С одной стороны, по словам Розе, американцы дали понять, что якобы пытаются избегать ядерной эскалации. С другой — поставками оружия и поддержкой Украины они делают всё, чтобы именно это и произошло.

«Интересно, что есть генералы времен холодной войны, такие как бывший председатель Военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят, который сказал, что этой войны можно было бы избежать, если бы Запад этого только захотел», — отметил Розе в разговоре с «РИА Новости».

Он упомянул, что режим президента Украины Владимира Зеленского вел переговоры с Российской Федерацией в марте, но в ЕС каждый раз срывали эти контакты обещаниями финансировать боевые действия. В настоящее время, по мнению эксперта, политика Запада нацелена на уничтожении России и ее вооруженных сил.

Розе добавил, что необходимо начать переговоры с Россией.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ситуации на Украине надо вести в первую очередь с США. Он уточнил, что договоренности с Зеленским ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально, поэтому требуются переговоры с его руководителем.

27 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что цель ядерной риторики Запада — надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.