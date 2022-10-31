Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Политика
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на трехсторонние переговоры с Путиным
Мир
На Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии
Мир
Почти 80% американцев назвали ситуацию в США «вышедшей из-под контроля»
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Общество
Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районах трех украинских ГЭС
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Мир
Reuters сообщило о начале Турцией и ООН осмотров судов в рамках зерновой сделки
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца
Мир
Премьер-министр Чехии прибыл в Киев
Политика
Мэр Белгорода подал в отставку
Сюжет:

Экс-офицер бундесвера заявил о желании Запада спровоцировать ядерный удар

Экс-офицер бундесвера Розе: Запад действиями на Украине хочет спровоцировать ядерный удар
0
Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад, поставляя оружие и оказывая финансовую поддержку Украине, проводит провокационную политику, в результате которой надеется уничтожить Россию. Об этом 31 октября заявил эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
Серьезный инцидент с оружием массового поражения затронет весь континент, считают военные эксперты

Он отметил, что в текущей ситуации Европа находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории.

«НАТО делает всё возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя на Украине, чтобы затем иметь возможность полностью уничтожить российские силы на том основании, что они его применили», — предположил эксперт.

С одной стороны, по словам Розе, американцы дали понять, что якобы пытаются избегать ядерной эскалации. С другой — поставками оружия и поддержкой Украины они делают всё, чтобы именно это и произошло.

«Интересно, что есть генералы времен холодной войны, такие как бывший председатель Военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят, который сказал, что этой войны можно было бы избежать, если бы Запад этого только захотел», — отметил Розе в разговоре с «РИА Новости».

Он упомянул, что режим президента Украины Владимира Зеленского вел переговоры с Российской Федерацией в марте, но в ЕС каждый раз срывали эти контакты обещаниями финансировать боевые действия. В настоящее время, по мнению эксперта, политика Запада нацелена на уничтожении России и ее вооруженных сил.

Розе добавил, что необходимо начать переговоры с Россией.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ситуации на Украине надо вести в первую очередь с США. Он уточнил, что договоренности с Зеленским ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально, поэтому требуются переговоры с его руководителем.

27 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что цель ядерной риторики Запада — надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022