Корреспондент «Известий» показал работу «блуждающего» миномета

Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал 31 октября работу «блуждающего» миномета по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооружение находится в кузове грузовика. Оттуда же ведется работа по позициям противника.

«Обычно мы приезжаем на позицию, где находится минометный расчет», — пояснил журналист.

По его словам, после одного выстрела уже сразу всё готово к следующему. Бойцы действуют уверенно и слаженно.

По словам военнослужащих, конструкция, установленная в кузове грузовика, простая и надежная.

«Мобильное огневое средство вкупе с автоматизированным средством управления с картами позволяет поразить одну цель в течение 3–4 минут», — рассказал боец российской армии.

В середине октября Левин рассказал о работе дронов на линии соприкосновения в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, дальность полета аппарата — 15 км, выше 1 км он не поднимается.

После получения данных от беспилотника российская артиллерия открывает огонь по боевикам.

В конце сентября Левин рассказал, что разведчики Росгвардии с помощью беспилотников корректируют огонь артиллерии союзных сил. Журналист показал совместную работу артиллеристов и росгвардейцев — от командного пункта ВСУ практически ничего не осталось.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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