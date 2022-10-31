Усадьбу Рычкова в Оренбуржье признали объектом культурного наследия

В Оренбургской области комплекс зданий «Усадьба Рычкова», расположенный в Северном районе, признали объектом культурного наследия федерального значения. Архитектурный ансамбль, построенный в XVIII веке, ранее числился только в региональном перечне выявленных ОКН. Теперь он «получил прописку» в Едином государственном реестре ОКН.

56orb.ru уточняет, что девять полуразрушенных строений находятся на территории села Рычково Северного района. Самый близкий к ним город — Бугуруслан.

Село Рычково было поместьем известного русского географа, члена-корреспондента РАН Петра Рычкова. До 1861 года семья владела земельным участком с церковью, конюшнями и небольшим заводом. Однако после революции усадьбу национализировали.

Имение планировали восстановить еще в 2021 году. Предлагалось реконструировать склад, гараж, кузницу и контору 1900-х годов постройки.

Ранее сообщалось, что собственнику «дома с мезонином» в Бугуруслане не удалось добиться отмены статуса объекта культурного наследия. Решение экспертной комиссии Центральный районный суд Оренбурга оставил в силе. Здание было построено в конце XIX столетия и принадлежало купцу Агееву. Это один из главных памятников архитектуры города.