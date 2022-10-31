Администрация выплатила 80 тыс. рублей за нападение пса на ребенка в Якутии
Прокуратура добилась в суде компенсации для ребенка, который пострадал в результате нападения бездомной собаки в Якутии. Местная администрация выплатила 80 тыс. рублей.
Инцидент произошел в селе Борогонцы в апреле 2022 года. По данным прокуратуры, к несчастному случаю привело ненадлежащее исполнение требований закона об ответственном обращении с животными администрацией Мюрюнского наслега. Об этом сообщает ИА SakhaNews.
По решению суда с администрации взыскана компенсация морального вреда ребенку.
17 октября сообщалось о гибели пожилой женщины в результате нападения собаки в Тверской области. На пенсионерку набросился пес, принадлежащий другой местной жительнице.