Политолог назвал условие для проведения переговоров России с Западом в Ватикане

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в понедельник, 31 октября, в беседе с «Известиями» назвал условие для проведения переговоров России и Запада по ситуации на Украине.

Ранее в этот день председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил ТАСС, что папа римский Франциск предлагает провести в Ватикане переговоры между Россией и Западом по конфликту на Украине.

Как подчеркнул политолог, хотя папа римский не первый, кто выступает с подобным предложением, но слово понтифика весомо, особенно в католическом мире. Так, Мартынов напомнил, что президент США Джо Байден является католиком. Кроме того, на Украине также закреплены определенные позиции католической церкви из-за соседства с католической Польшей.

«Логика в этом есть. Территория нейтральная. Не знаю, чем это закончится. Мяч в любом случае на стороне коллективного Запада. Россия к переговорам готова, причем не с позиции слабого, а с позиции сильного игрока, ответственного в том числе за судьбу народов большой России. Как бы кто ни пытался изменить этот исторический статус кво, мы от него никуда не денемся. <...> Попытки включать дурака, однако, продолжаются, но Россия готова к переговорам хоть где», — выразил мнение Мартынов.

Главный вопрос, по его словам, заключается в том, готов ли к переговорам Вашингтон.

25 октября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и Байдену для разрешения конфликта на Украине. Это произошло во время их встречи в Ватикане.

24 октября 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта. Отмечается, что «альтернативой дипломатии является затяжная война». Однако позже конгрессмены дали опровержение, заявив, что данное заявление было обнародовано по ошибке и без их ведома.

При этом в начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».