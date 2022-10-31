Салюты на День народного единства запретили проводить в Башкирии

В Башкирии на День народного единства не будут проводиться салюты. Соответствующее поручение отдал глава республики Радий Хабиров.

По его словам, которые приводит ИА «МедиаКорСеть», торжественные мероприятия проводить можно, но без салютов. Необходимо отдать дань уважения ветеранам и межнациональным организациям.

Глава республики также рассказал, что в Уфе в этот день пройдет открытие обелиска трудовой доблести города. Работы на объекте ведутся «день и ночь».

День народного единства будет отмечаться на этой неделе в пятницу, 4 ноября. В связи с этим у работающих россиян будет на один выходной больше. При этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час.