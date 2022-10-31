Режим ЧС объявили в Комсомольске-на-Амуре из-за птичьего гриппа

Очаг высокопатогенного гриппа птиц обнаружили на птицефабрике «Комсомольская» в Комсомольске-на-Амуре. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Вирус был обнаружен на предприятии на прошлой неделе. В угрожаемую зону попали личные подсобные хозяйства в радиусе 6 км от предприятия, пишет ИА AmurMedia.

Всего на птицефабрике содержат около 500 тыс. птиц. Согласно ветеринарному законодательству, поголовье подлежит уничтожению. Кроме того, продукцию птицефабрики изымают из магазинов. Однако руководство предприятия сообщило, что в отдельных цехах содержатся птицы, которых вирус не затронул. На предприятии намерены сохранить здоровую часть поголовья, пишет Transsibinfo.com.

В конце лета вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Кунашакском районе Челябинской области. Всего пало не менее 80 домашних гусей. Предполагается, что источником заболевания стали перелетные птицы.