Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Политика
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на трехсторонние переговоры с Путиным
Мир
На Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии
Мир
Почти 80% американцев назвали ситуацию в США «вышедшей из-под контроля»
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Общество
Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районах трех украинских ГЭС
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Мир
Reuters сообщило о начале Турцией и ООН осмотров судов в рамках зерновой сделки
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца
Мир
Премьер-министр Чехии прибыл в Киев
Политика
Мэр Белгорода подал в отставку

Нижний Новгород отказался от закупки новых гирлянд для Нового года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Нижнего Новгорода решили не закупать новые гирлянды для украшения города на Новый год. Вместо этого будут использовать старые гирлянды. Об этом ИА «НьюсНН» рассказали в городской администрации.

Все новогоднее оформление будет выполнено по аналогии с прошлым годом, в том же объеме и примерно в том же стиле. Где именно установят елки, пока не известно. Власти в настоящее время определяют места.

Монтаж новогодних украшений начнется в декабре. Салютов и концертов в честь праздника в городе не будет, их отменили на фоне частичной мобилизации и продолжения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Предгорного округа в Ставропольском крае отказались от закупки новогодних украшений для того, чтобы сэкономленные средства направить на помощь российским военным.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022