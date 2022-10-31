Нижний Новгород отказался от закупки новых гирлянд для Нового года

Власти Нижнего Новгорода решили не закупать новые гирлянды для украшения города на Новый год. Вместо этого будут использовать старые гирлянды. Об этом ИА «НьюсНН» рассказали в городской администрации.

Все новогоднее оформление будет выполнено по аналогии с прошлым годом, в том же объеме и примерно в том же стиле. Где именно установят елки, пока не известно. Власти в настоящее время определяют места.

Монтаж новогодних украшений начнется в декабре. Салютов и концертов в честь праздника в городе не будет, их отменили на фоне частичной мобилизации и продолжения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Предгорного округа в Ставропольском крае отказались от закупки новогодних украшений для того, чтобы сэкономленные средства направить на помощь российским военным.