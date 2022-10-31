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Береговая охрана в США несколько часов гонялась за огромной надувной уткой

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Фото: соцсети
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Береговая охрана штата Мэн, США, несколько часов преследовала огромную надувную утку.

На кадрах погони можно увидеть, как водная полиция штата на нескольких лодках безрезультатно преследует восьмиметровую надувную утку.

Отмечается, что в конечном счете искусственная птица так и осталась на свободе. Местные правоохранительные органы предупредили владельцев судов об осторожности на фоне появления желтого препятствия, а также попросили по возможности рассказывать о его перемещениях.

Кто именно запустил утку, на данный момент неизвестно.

Ранее, 5 августа, появилась информация о том, что четыре енота пробрались в здание одного из отелей Анапы и устроили там погром. Животных обнаружил хозяин гостиницы и успел их заснять на видео. На записи можно заметить, как два енота одновременно купаются в унитазе, другие пытаются залезть в раковину.

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