Береговая охрана в США несколько часов гонялась за огромной надувной уткой
Береговая охрана штата Мэн, США, несколько часов преследовала огромную надувную утку.
На кадрах погони можно увидеть, как водная полиция штата на нескольких лодках безрезультатно преследует восьмиметровую надувную утку.
Отмечается, что в конечном счете искусственная птица так и осталась на свободе. Местные правоохранительные органы предупредили владельцев судов об осторожности на фоне появления желтого препятствия, а также попросили по возможности рассказывать о его перемещениях.
Кто именно запустил утку, на данный момент неизвестно.
Ранее, 5 августа, появилась информация о том, что четыре енота пробрались в здание одного из отелей Анапы и устроили там погром. Животных обнаружил хозяин гостиницы и успел их заснять на видео. На записи можно заметить, как два енота одновременно купаются в унитазе, другие пытаются залезть в раковину.