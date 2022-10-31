Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Спорт
РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России
Мир
Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября
Политика
Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты
Мир
Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна
Политика
Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной
Экономика
Россия нарастила объем международной торговли в ответ на санкции
Политика
Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом
Происшествия
Взрыв мины около ЗАЭС привел к отключению электропитания четвертого энергоблока
Мир
Украина и Чехия подписали декларацию о членстве в НАТО
Сюжет:

Мэр Кличко заявил, что в Киеве поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за удара, нанесенного 31 октября, поврежден один их энергообъектов украинской столицы, обеспечивающий электричеством около 350 тыс. квартир. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Терзать удар: как российские войска применяют тактику активной обороны
Украинские формирования несут тяжелые потери в безуспешном наступлении

«Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в Киеве», — написал он в Telegram-канале.

Специалисты энергетических компаний ДТЭК и «Укрэнерго» вместе с другими ведомствами делают всё для стабилизации ситуации, заключил Кличко, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в понедельник заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко рассказал, что на Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

Ранее в понедельник издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в ряде областей страны. Предварительно сообщалось о взрывах в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях.

Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Рано утром 31 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022