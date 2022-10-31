Мэр Кличко заявил, что в Киеве поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир

Из-за удара, нанесенного 31 октября, поврежден один их энергообъектов украинской столицы, обеспечивающий электричеством около 350 тыс. квартир. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в Киеве», — написал он в Telegram-канале.

Специалисты энергетических компаний ДТЭК и «Укрэнерго» вместе с другими ведомствами делают всё для стабилизации ситуации, заключил Кличко, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в понедельник заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко рассказал, что на Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

Ранее в понедельник издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в ряде областей страны. Предварительно сообщалось о взрывах в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях.

Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Рано утром 31 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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