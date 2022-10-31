Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Спорт
РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России
Мир
Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября
Политика
Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты
Мир
Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна
Политика
Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной
Экономика
Россия нарастила объем международной торговли в ответ на санкции
Политика
Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом
Происшествия
Взрыв мины около ЗАЭС привел к отключению электропитания четвертого энергоблока
Мир
Украина и Чехия подписали декларацию о членстве в НАТО

Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста

Сбивший ребенка под Новосибирском и сбежавший с места ДТП депутат получил 11 суток ареста
0
Фото: камеры видеонаблюдения
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат «Единой России» Сергей Мамонтов, который сбил ребенка в Татарске Новосибирской области и уехал с места ДТП, признал свою вину. Он получил 11 суток ареста. Об этом сообщили 31 октября в прокуратуре Новосибирской области.

Внимание, дети: как обеспечить безопасность ребенка на дороге
Сотрудники Госавтоинспекции и эксперты дают рекомендации родителям

Мамонтов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Дело было рассмотрено 31 октября в суде.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководителем СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области в отношении депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее в понедельник руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец сообщила, что депутата совета депутатов Татарского района Новосибирской области Мамонтова исключат из партии. Она отметила, что поступок Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», поскольку он сбил ребенка и оставил его на дороге без помощи.

О том, что Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи, стало известно накануне. Скорую помощь ребенку и полицию вызвали очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022