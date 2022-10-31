Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста

Депутат «Единой России» Сергей Мамонтов, который сбил ребенка в Татарске Новосибирской области и уехал с места ДТП, признал свою вину. Он получил 11 суток ареста. Об этом сообщили 31 октября в прокуратуре Новосибирской области.

Мамонтов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Дело было рассмотрено 31 октября в суде.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководителем СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области в отношении депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее в понедельник руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец сообщила, что депутата совета депутатов Татарского района Новосибирской области Мамонтова исключат из партии. Она отметила, что поступок Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», поскольку он сбил ребенка и оставил его на дороге без помощи.

О том, что Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи, стало известно накануне. Скорую помощь ребенку и полицию вызвали очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.