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Reuters сообщило о начале Турцией и ООН осмотров судов в рамках зерновой сделки

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Фото: TASS/Zuma
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Специалисты Турции и ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки после решения России приостановить участие в ее реализации. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

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«Команды Турции, ООН возобновили осмотры судов согласно черноморской зерновой сделке», ― говорится в сообщении агентства.

Накануне делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них. Совместный координационный центр в Стамбуле оповестил об этом Россию.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

31 октября в Госдуме назвали условие для возвращения России в зерновую сделку. Там заявили, что пока не будут выяснены детали ударов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе, Россия не вернется в сделку.

Кроме того, в этот день стало известно, что Россия продолжит поддержку африканских стран после приостановки участия в зерновой сделке. В МИД РФ добавили, что африканские партнеры с пониманием относятся к российской позиции относительно зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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