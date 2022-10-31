Сотруднице ростовского авиазавода дали 1 год колонии за присвоение имущества

Суд в Ростовской области признал виновной в присвоении материальных ценностей сотрудницу авиационного завода ПАО «ТАНТК имени Бериева» Татьяну Роженцеву. Она выполняла обязанности комплектовщика авиационной техники.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Ростовской области, удалось установить, что обвиняемая причастна к присвоению товарно-материальных ценностей предприятия в особо крупном размере. Ущерб, нанесенный ее действиями, оценили в 1,2 млн рублей. При этом не уточняется, что именно комплектовщица забрала.

Таганрогский городской суд назначил Роженцевой наказание в виде полутора лет колонии общего режима. Но Ростовской областной суд сократил срок наказания до одного года.

Ранее в Приморском крае под суд отправили главу предприятия, оказывающего коммунальные услуги. Женщину обвиняют в хищении почти 2,7 млн рублей. По данным следствия, 48-летняя глава предприятия с 2015 по 2016 год похитила денежные средства, которые местные жители вносили в счет задолженности за оказанные услуги. Женщина выдавала квитанции об оплате, но деньги в кассу не вносила.