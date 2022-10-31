Не находящийся в плену военный ВСУ впервые дал интервью российскому ТВ

Украинский военнослужащий, находящийся в военном госпитале в Одессе, дал интервью «Известиям». Это первая за последние месяцы с начала военной спецоперации беседа солдата ВСУ, не находящегося в плену, с российским телевидением.

Мужчина представился Виталием. Он рассказал журналистам о причинах, по которым он решил вступить в Вооруженные силы Украины, о срывах выплат, которые положены военнослужащим, а также о том, что медперсонал нередко отказывается забирать раненых с поля боя, обосновывая это их тяжелым состоянием.

Военнослужащий согласился пообщаться с российским телеканалом несмотря на то, что с весны этого года на Украине введена уголовная ответственность за сотрудничество с РФ. 15 марта президент республики Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, который предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.

Виталий рассказал, что раньше работал водителем грузового автомобиля. Но на фоне подорожания продуктов и услуг ЖКХ денег перестало хватать, а место где он работал — закрылось.

«Сначала искал работу, хотел найти какую-то. Потом пообщался с ребятами, кто был на фронте, говорят, что там платят нормально и получается вариантов не было — только идти на фронт, чтобы, дети супруга. (...) Я ждал эту повестку, потому что других вариантов заработать просто нет. А там обещали хорошие деньги, каждый думает плохое за себя: «если там убьют — только не меня», — отметил мужчина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

В сентябре 2022 года Донецка и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов приняли решение войти в состав России.

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