Более 3 млн англичан оказались на грани гигиенической бедности

3,2 млн жителей Великобритании оказались в условиях гигиенической бедности. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование. В результате опросов выяснилось, что около 12% респондентов Великобритании вынуждены отказываться от мыла и дезодорантов, передает телеканал «Известия». Британцы стали реже покупают порошок, туалетную бумагу, прокладки, гели для душа и средства для бритья.

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