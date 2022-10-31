Семь артиллерийских снарядов времен ВОВ нашли в Псковской области

Семь снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области за сутки. Боеприпасы обезвредила группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова.

Шесть артиллерийских снарядов были обнаружены в лесном массиве около деревни Забелье в Пустошкинском районе. Калибр боеприпасов составлял 76 мм, пишет Псковская лента новостей.

Один взрывоопасный предмет был замечен в лесу около деревни Подборовье в Струго-Красненском районе. Калибр также составлял 76 мм.

Специалисты напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, не следует их трогать и перемещать. Необходимо обратиться по телефонам 101, 102 или 112 с мобильного телефона.

20 октября сообщалось об обнаружении боеприпасов времен Первой мировой войны в поселке Комсомолец в Тамбовской области. На снарядах выявлены следы сильной коррозии и механические повреждения.