Минпромторг заявил о контроле ситуации с продающей в РФ активы Bridgestone

Минпромторг России держит на контроле ситуацию с производителем шин Bridgestone, решившим продать российские активы. Об этом ведомство сообщило «Известиям» 31 октября.

«Bridgestone всегда была заинтересована в поиске долгосрочного решения для сотрудников компании и бизнес-партнеров, поэтому сегодня они рассматривают передачу своих активов в России локальному покупателю — третьей стороне или местному менеджменту», — уточнили в министерстве.

Как напомнили в ведомстве, компания приостановила производственную деятельность на заводе в Ульяновске, поставки в РФ и новые инвестиции в марте 2022 года. При этом на протяжении всего этого периода сотрудники продолжали получать заработную плату в полном объеме, также были сохранены все программы льгот и компенсаций. Кроме того, продолжается работа по оптимизации логистики и поставкам сырья.

Как уточняются, мощности производства на заводе в России составляют 2,4 млн шин в год.

Ранее в этот день японский производитель шин Bridgestone объявил о начале поиска локального покупателя для своих активов в России. Предполагается, что поиск и заключение сделки займут несколько месяцев.

Ряд иностранных компаний с февраля 2022 года приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций. Так, 28 октября стало известно, что финский производитель шин Nokian Tyres продаст подразделение своего бизнеса в России нефтяной компании «Татнефть».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября в интервью «Известиям» подчеркнул, что компании, которые прекратили работу на рынке РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.