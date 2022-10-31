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Округ Ставрополья отказался от трат на Новый год

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В Ставропольском крае отказываются от закупки новогодних украшений для того, чтобы сэкономленные средства направить на помощь российским участникам специальной военной операции на Украине.

Так, власти Предгорного муниципального округа решили установить только окружную елку. Развлекательные мероприятия и закупка дополнительных новогодних украшений проводиться не будут.

Глава округа Николай Бондаренко сказал, что все средства по максимуму сейчас отправляются на поддержку мобилизованных. При этом он уточнил, что утренники в детских садах и школах все же состоятся, сообщает NewsTracker.

7 октября Министерство обороны РФ заявило об отсутствии необходимости в отмене новогодних праздников в российских регионах для того, чтобы перенаправить денежные средства на нужды военнослужащих и призванных в рамках частичной мобилизации.

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