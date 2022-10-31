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Украинский военный рассказал об обмане с зарплатами в ВСУ

Военный ВСУ: обещали зарплату 100 тыс. гривен, выдали 30 тыс.
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали зарплату 100 тыс. гривен (167 тыс. рублей), но в итоге они получали по 30 тыс. гривен (50 тыс. рублей). Об этом 31 октября «Известиям» рассказал военный ВСУ Виталий. Это первое за несколько месяцев интервью российскому телевидению украинского военного, не находящегося в плену.

«Когда были не на первой линии, то получали в пределах 30 тыс. [гривен]. Когда попали на первую линию, то обещали нам зарплату в пределах 100 тыс. [гривен]. Были задержки, и получается, что платили нам через месяц. Месяц платят, на следующий — ничего. Сколько раз мы узнавали: а что это, как это? Всё покрыто тайной и мраком, ничего спрашивать нельзя», — сказал Виталий.

Он также добавил, что с проблемами с выплатами сталкиваются не только те, кто находится на передовой. В настоящее время военнослужащий находится в госпитале в Одессе: у него контузия и трещина в позвонке. Однако, по его словам, выплат нет уже два месяца.

Накануне пленный командир танкового взвода ВСУ рассказал о низком уровне организованности украинских военных. По его словам, происходящее в армии Украины можно назвать бардаком, поскольку солдат бросали в наступление без каких-то четких объяснений.

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29 октября пленные украинские солдаты сообщили, что часто бойцов ВСУ отправляют на фронт после всего месяца обучения. Многие не успевали освоить все необходимые навыки. А во время столкновений командование не присылало ни подкреплений, ни эвакуации, что приводило к большим потерям. В результате у многих было ощущение, что их бросают на убой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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