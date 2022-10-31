Производитель шин Bridgestone решил уйти из РФ в течение нескольких месяцев

Японский производитель шин Bridgestone объявил о начале поиска локального покупателя для своих активов в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 31 октября.

«В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в Россию, Bridgestone объявляет, что инициировала процесс поиска местного покупателя для своих российских активов», — говорится в пресс-релизе.

Предполагается, что поиск и заключение сделки займут несколько месяцев.

Компания присутствует на российском рынке с 1998 года и насчитывает более 1 тыс. сотрудников в основном на заводе в Ульяновске и в офисе продаж и маркетинга в Москве.

14 марта стало известно, что Bridgestone приостановила производственную деятельность в России и экспорт в страну. Кроме того, компания «заморозила» новые инвестиции в РФ.

С февраля этого года некоторые зарубежные компании приостановили деятельность в России или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций. Так, 28 октября сообщалось, что финский производитель шин Nokian Tyres продаст подразделение своего бизнеса в РФ российской нефтяной компании «Татнефть».

19 сентября вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что компании, которые прекратили работу на рынке РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.