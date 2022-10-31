Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным в ближайшем будущем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в ближайшее время проведет встречу с лидером России Владимиром Путиным. Об этом 31 октября пишет БелТА.

«Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», — отметил политик.

Лукашенко также добавил, что Россия намерена выделить $1,5 млрд на интеграционные процессы двух государств.

«Мы договорились с президентом Путиным о том, что где-то $1,5 млрд будет выделено на эти интеграционные проекты. Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их», — рассказал глава республики.

Ранее, 15 октября, Лукашенко в интервью американскому каналу NBC рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, назвав его близким другом и надежным партнером. Он подчеркнул, что в последнее время его отношения с Путиным только укрепились и они абсолютно доверяют друг другу.

5 мая Лукашенко назвал российского лидера своим «старшим братом». Он выразил сомнения в том, что у Путина есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Белоруссии.